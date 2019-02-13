Заповедники для насекомых в Испании

Испанская ассоциация энтомологии с 2012 года пытается объединить меры по защите насекомых на всей территории страны, но на данный момент в Испании официально зарегистрированы всего две охранных зоны, еще две только утверждены, а три существуют в виде проекта.

Всего в Испании живет 45 тысяч разновидностей насекомых, что превышает, например, количество всех позвоночных на планете. Интересно, что на Земле сейчас находится 95 тысяч насекомых под угрозой исчезновения, при этом лишь 553 из них отмечены в Красной книге.

Эдуардо Галанте, президент испанской ассоциации энтомологии, заведующий кафедрой зоологии Университета Аликанте, отмечает, что тема сохранения насекомых все актуальнее, но практически нет фондов, которые бы занимались этими живыми существами. А ведь от насекомых зависят не только многие природные процессы, но и все сельское хозяйство. Их привычно воспринимают с предрассудками, хотя лишь 2% из них вредители или переносчики болезней, пишет espanarusa.com.

Единственный способ защитить насекомых – это сохранить их ареал обитания, оставляя уголки нетронутой природы в нужных местах. Наибольший интерес к охранительным мерам проявили Валенсия и Кастилия-и-Леон. Интересно, что в Испании есть давняя научная традиция изучения насекомых, однако с точки зрения общества они не являются ценностью. В таких европейских странах, как Франция, Германия, Швейцария и особенно Великобритания (где и были созданы первые заповедники для насекомых), дело обстоит с точностью до наоборот.

Природоохранная зона Campanarios de Azaba (Саламанка) площадью в 600 гектаров стала первым уголком Испании, получившим в 2013 году статус энтомологического заповедника в Испании. С тех пор там уже удвоилось число редких бабочек и жуков. Еще двум подобным зонам, находящимся в Кантабрии, также планируют присвоить статус заповедников для насекомых. Речь идет о землях в местечке Корнуэва-Рибалькаба, что недалеко от городка Льерганес, и о парке в долине реки Регата недалеко от Медио-Кудейо. В первом случае территория составляет 40 гектаров, где под защитой находится жук-олень, а во втором - два гектара, и там водится подвид стрекозы Coenagrio mercuriale. Во время последней научной экспедиции в Парка-де-ла-Регата было обнаружено всего 37 особей редкой стрекозы.

Охранная зона будет служить своеобразным оазисом для насекомых среди окружающих урбанизаций. Там будет запрещен не только выпас домашних животных и рубка деревьев, но и сбор валежника, в котором обитает множество насекомых. Уже имеющиеся там овечьи тропы предполагается использовать в качестве экскурсионных. К настоящему времени готовы информационные указатели, таблицы и специальные «отели для насекомых» из древесины, где можно будет понаблюдать за жизнью наших самых маленьких соседей по планете.