Zara cменила логотип

Суббота, 02 Февраль 2019 Испания Испания

Zara cменила логотип

Крупный испанский производитель одежды масс-маркет Zara изменил логотип.

Обновленный символ появился на официальном сайте компании и на ее страницах в соцсетях.

Новый курсивный шрифт стал уже, а каждая следующая буква — наложена на предыдущую.

По данным издания Fashion United, марка модифицировала фирменную эмблему впервые с 2010 года. Отмечается, что новую версию давно печатали на бирках вещей Zara, однако основным логотипом она стала только сейчас.

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

В сентябре 2018 года изменения в свой логотип внес французский модный дом Céline: компания убрала аксан над буквой «е».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья