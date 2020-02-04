Zara возглавляет рейтинг самых дорогих брендов Испании

Вторник, 04 Февраль 2020 Испания Испания

Zara возглавляет рейтинг самых дорогих брендов Испании

Компания Interbrand каждые два года проводит переоценку крупнейших брендов.

Бренд Zara с 2017 года подешевел на 3%, но по-прежнему остаётся самым дорогим в Испании. Он оценивается в 14,999 млрд евро. Это столько же, сколько вместе стоят бренды шести крупнейших испанских банков — 15,088 млрд евро, пишет noticia.ru.

На втором месте, после Zara, находится Movistar, бренд которого оценивается в 10,706 млрд евро. На третьем — Santander (7,422 млрд). А на четвёртом — BBVA (4,895 млрд).

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