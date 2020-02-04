Zara возглавляет рейтинг самых дорогих брендов Испании

Бренд Zara с 2017 года подешевел на 3%, но по-прежнему остаётся самым дорогим в Испании. Он оценивается в 14,999 млрд евро. Это столько же, сколько вместе стоят бренды шести крупнейших испанских банков — 15,088 млрд евро, пишет noticia.ru.

На втором месте, после Zara, находится Movistar, бренд которого оценивается в 10,706 млрд евро. На третьем — Santander (7,422 млрд). А на четвёртом — BBVA (4,895 млрд).