Зарплата депутата в Испании - около 3 тысяч евро в месяц

Пятница, 14 Июнь 2019 Испания Испания

Зарплата депутата в Испании - около 3 тысяч евро в месяц

Зарплата депутата в Испании в 2019 году выросла на 3% и составила 2982 евро в месяц.

Повышение было одобрено в декабре 2018 года и вступило в силу 1 января 2019-го.

Однако не все в конгрессе получают одинаковую зарплату. Она может увеличиться в несколько раз благодаря надбавкам за выполнение дополнительных обязанностей.

Кроме того, депутатам компенсируют все расходы на транспорт (самолеты, поезда, автомобили и т.д.) и парковку. При этом эти деньги депутаты не получают на руки, пишет noticia.ru.

Их платят напрямую компаниям. Депутаты, у которых нет автомобиля в Мадриде, перемещаются по столице на такси за счет государства (ограничение - не больше 3 тысяч евро в год). Допустимые расходы на официальные мероприятия - не больше 150 в день за границей и 120 евро - в Испании.

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