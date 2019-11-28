«Зенит» может приобрести игрока сборной Испании за 40 миллионов
Петербургский «Зенит» планирует качественно усилить состав команды во время зимнего трансферного окна.
В частности, состав «сине-бело-голубых» может пополнить полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщают svpressa.ru.
По информации источника, хорватский клуб готов продать одного из своих лидеров уже зимой, но хочет получить за него компенсацию в размере 40 миллионов евро.
Напомним, Ольмо дебютировал в составе сборной Испании в ноябре текущего года.