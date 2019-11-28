«Зенит» может приобрести игрока сборной Испании за 40 миллионов

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Испания Испания

«Зенит» может приобрести игрока сборной Испании за 40 миллионов

Петербургский «Зенит» планирует качественно усилить состав команды во время зимнего трансферного окна.

В частности, состав «сине-бело-голубых» может пополнить полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщают svpressa.ru.

По информации источника, хорватский клуб готов продать одного из своих лидеров уже зимой, но хочет получить за него компенсацию в размере 40 миллионов евро.

Напомним, Ольмо дебютировал в составе сборной Испании в ноябре текущего года.

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