«Зенит» может приобрести игрока сборной Испании за 40 миллионов

В частности, состав «сине-бело-голубых» может пополнить полузащитник загребского «Динамо» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщают svpressa.ru.

По информации источника, хорватский клуб готов продать одного из своих лидеров уже зимой, но хочет получить за него компенсацию в размере 40 миллионов евро.

Напомним, Ольмо дебютировал в составе сборной Испании в ноябре текущего года.