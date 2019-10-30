Жертвами наводнений в Испании стали четыре человека

Ранее были найдены мертвыми три человека. Тело четвертого было найдено во вторник в муниципалитете Вилаверд, специалисты пытаются установить его личность, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, обрушившихся на регион на прошлой неделе. До сих пор числятся пропавшими без вести четверо в этом регионе, пишет РИА Новости.

Циклон затронул и Балеарские острова. Два человека, туристы из Венгрии, пропали без вести – их смыло волной. Гражданская гвардия сообщила во вторник, что найдено тело мужчины в море в муниципалите Феланич, в настоящее время специалисты пытаются установить его личность.