Жертвами наводнений в Испании стали четыре человека
Число погибших в результате проливных дождей, которые привели к наводнению в испанском автономном сообществе Каталония, увеличилось до четырех.
Ранее были найдены мертвыми три человека. Тело четвертого было найдено во вторник в муниципалитете Вилаверд, специалисты пытаются установить его личность, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, обрушившихся на регион на прошлой неделе. До сих пор числятся пропавшими без вести четверо в этом регионе, пишет РИА Новости.
Циклон затронул и Балеарские острова. Два человека, туристы из Венгрии, пропали без вести – их смыло волной. Гражданская гвардия сообщила во вторник, что найдено тело мужчины в море в муниципалите Феланич, в настоящее время специалисты пытаются установить его личность.