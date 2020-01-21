Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека

Вторник, 21 Январь 2020 Испания Испания

Жертвами непогоды в Испании стали четыре человека

Холодный фронт, принесший в Испанию снегопад, сильный ветер и высокие волны, стал причиной гибели четырех человек.

В муниципалитете Мохенте в Валенсии скончался от переохлаждения мужчина в возрасте около 60 лет, вышедший на прогулку. Его обнаружили возле собственного дома, врачам не удалось его спасти.  В провинции Авила погиб 63-летний житель Мадрида, работающий в столичной мэрии. Его убило черепицей, сорванной ветром с крыши дома.

В Астурии на дороге фургон, потерявший управление из-за снегопада, сбил водителя стоящей на обочине машины, который пытался установить цепи на колеса. Кроме того, в муниципалитете Гандия, также в Валенсии, скончалась от холода бездомная румынка, ночевавшая на улице. Перед этим она отказалась от предложения соцработников отправиться в центр для бездомных, пишет РИА Новости.

В понедельник в девяти провинциях Испании был введен самый высокий уровень опасности, красный, а предупреждения о непогоде объявлены в тридцати провинциях. На ряде дорог закрыто или ограничено движение, закрыты несколько портов и аэропорт Аликанте, в некоторых муниципалитетах закрыты школы. В Валенсии около 20 тыс. человек остались без электричества.

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