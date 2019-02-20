Жилье в Испании за год подорожало на 8,2%

Данные Коллегии регистраторов Испании говорят о том, что в 2018 году жилье подорожало на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Тенденция к повышению цен наблюдается с 2014 года. По сравнению с самыми низкими уровнями, зафиксированными во время кризиса, рост составил 30%.

В 2018 году в стране было заключено более 516 тысяч сделок купли-продажи недвижимости. Впервые с 2008 года по этому показателю была превышена планка в полмиллиона операций.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен и количества сделок в 2019 году.

В минувшем году сделки заключались преимущественно на вторичном рынке, где их общее число превысило 426,5 тысяч. Количество операций увеличилось во всех регионах, за исключением Балеарских островов. В 12 автономных сообществах в последнем триместре рост превысил 10%, пишет noticia.ru.

С другой стороны, отмечается, что показатели по-прежнему далеки от докризисных уровней. По сравнению с 2007 годом стоимость жилья в прошлом году оказалась на 16% ниже по данным Коллегии регистраторов, и на 30% ниже – по данным портала по продаже недвижимости fotocasa.es.

12,7% от общего количества сделок в 2018 году совершили иностранцы. Среди них лидируют британцы (16,6%), немцы (7,7%), французы (7,4%), бельгийцы (5,8%), итальянцы (5,1%) и шведы (5%).

Также выяснилось, что в испанские банки стали чаще обращаться за ипотечными кредитами. По оценкам регистраторов, в прошлом году средний размер займа составлял около 124 тысяч евро, что на 5,3% больше в сравнении с 2017 годом.