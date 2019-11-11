Житель Каталонии пришел на выборы с пистолетом и ножом

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Испания Испания

Житель Каталонии пришел на выборы с пистолетом и ножом

На одном из избирательных участков Каталонии задержали пожилого мужчину, который пришел на выборы с оружием.

70-летний житель муниципалитета Побленоу-дель-Дельта (Таррагона) был остановлен полицейским, который заметил пистолет, торчащий из-под одежды пенсионера. Он оказался заряженным. Кроме того, у мужчины нашли нож. Сам он говорит, что не собирался стрелять или кого-то пугать. Тем не менее его задержали, пишет noticia.ru.

Перед всеобщими досрочными выборами в Каталонии прошли акции протеста. Сторонники независимости региона выражали свое неподчинение Центральной избирательной комиссии Испании.

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