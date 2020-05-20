Жителей Испании обязали носить маски на улице

Среда, 20 Май 2020 Испания Испания

Жителей Испании обязали носить маски на улице

Власти Испании обязали жителей носить медицинские маски на улице.

Об этом говорится в указе, опубликованном 20 мая в официальном правительственном вестнике.

В указе отмечается, что в обязательном порядке нужно будет носить маски, если возможности соблюдать дистанцию в два метра нет. Также вне дома рекомендуется носить маски детям от трех до пяти лет, пишет rossaprimavera.ru.

Указ вступит в силу 21 мая.

Раньше в Испании ношение медицинских масок было обязательным только в общественном транспорте.

Стоит отметить, в настоящий момент по данным университета Джонса Хопкинса Испания находится на пятом месте в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусной пневмонией. В стране зафиксировано 232 037 случаев заражения коронавирусом, 27 778 инфицированных умерли.

В Испании с середины марта действует режим повышенной готовности. Из-за снижения уровня распространения нового вируса в стране власти решили постепенно смягчать ограничительные меры.

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