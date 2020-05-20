Жителей Испании обязали носить маски на улице

Об этом говорится в указе, опубликованном 20 мая в официальном правительственном вестнике.

В указе отмечается, что в обязательном порядке нужно будет носить маски, если возможности соблюдать дистанцию в два метра нет. Также вне дома рекомендуется носить маски детям от трех до пяти лет, пишет rossaprimavera.ru.

Указ вступит в силу 21 мая.

Раньше в Испании ношение медицинских масок было обязательным только в общественном транспорте.

Стоит отметить, в настоящий момент по данным университета Джонса Хопкинса Испания находится на пятом месте в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусной пневмонией. В стране зафиксировано 232 037 случаев заражения коронавирусом, 27 778 инфицированных умерли.

В Испании с середины марта действует режим повышенной готовности. Из-за снижения уровня распространения нового вируса в стране власти решили постепенно смягчать ограничительные меры.