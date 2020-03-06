Жители Испании и Tinder: современные тенденции

Теперь многие делают это с помощью мобильных приложений.

В США 40% гетеросексуальных пар познакомились в интернете, хотя еще менее 10 лет назад это чаще всего происходило во время встреч с друзьями или на работе. В Испании онлайн-знакомства также очень популярны: по данным компании Netquest, 5% женщин и 9% мужчин имеют приложение Tinder на своем мобильном телефоне. Оно, кстати, является самым популярным среди приложений для знакомств. Приведенная выше цифра является примерной, потому что не учитывает тех пользователей, которые использовали Tinder в прошлом, но затем удалили его. Исследование Pew Research показывает, что большинство пользователей, как мужчины, так и женщины, довольны им. Среди них больше тех, кто имеет высшее образование и высокую заработную плату, пишет espanarusa.com.

Молодые испанки сообщают о наиболее проблемных взаимодействиях в приложениях для знакомств: 60% страдают от настойчивых контактов, 57% получают сексуальные сообщения, о которых они не просили, и 44% были оскорблены. Эти проблемы менее распространены среди мужчин, у которых совсем другие жалобы: 57% не получают достаточного количества сообщений, и только 6% говорят, что получают слишком много сообщений.

Испанские мужчины и женщины согласны с тем, что важно, чтобы профили, на которые они смотрят, включали фотографию человека. Многие также считают, что важно указать, какие отношения ищет пользователь, а также наличие детей и описание хобби. Но есть две детали, которые ценят больше женщины, чем мужчины: информация о работе и заработной плате.

Согласно исследованиям рекламной компании Taboola, испанские пользователи перед прошедшим недавно Днем Святого Валентина чаще всего вбивали в поисковиках 2 бренда: Tinder и Nestlé. Что еще раз доказывает тот факт, что конфеты остаются самым популярным подарком этого праздника в Испании, а Tinder продолжает быть самым популярным среди приложений для романтических знакомств.