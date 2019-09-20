Жители Испании организуют патрули для борьбы с карманниками

В сентябре группа активных граждан под маркой Guardian Angels Barcelona появилась и в Барселоне. Многие ее члены владеют боевыми искусствами и готовы посменно патрулировать метро и пригородные поезда, несмотря на возможные риски и опасность такого рода деятельности. Автономные полицейские силы Каталонии, Los Mossos, не особо рады появлению такой общественной инициативы. «Самопровозглашенные гражданские патрули, которые преследуют карманников в метро, создают повышенное чувство незащищенности и используют инструменты, которые находятся на грани уголовного преступления», – отметила во вторник пресс-секретарь Los Mossos, когда пятеро граждан в красных беретах и белых футболках с надписью Guardian Angels начали самостоятельно патрулировать станции метро.

В прошлом году большую популярность в Барселоне набрал гражданский патруль La Patrulla Ciudadana, возглавляемый колумбийкой Элианой Герреро, которая вот уже 12 лет преследует карманников в пригородных поездах, вооружившись перцовым спреем. Заместитель мэра по вопросам безопасности Барселоны Альберт Батль заверил, что администрация города будет бороться с такого рода инициативами, несмотря на их популярность. «Ответственность за безопасность и правопорядок лежит на администрации. Правопорядок в городе не могут контролировать самопровозглашенные организации, так как это очень опасно», – заявил он. Представители Los Mossos заявляют, что стараются следить за представителями гражданских патрулей по камерам видеонаблюдения и мобилизоваться при необходимости, чтобы избежать возможных конфликтов и опасных ситуаций. Элиана Герреро в свою очередь заверила, что 50 человек из ее патруля ежедневно прочесывают станции метро и вагоны. «Как легко обвинить граждан с активной позицией. Почему бы им не использовать всю эту энергию для борьбы с карманниками?», – недоумевает она.

Представителей нового гражданского патруля ассоциации Guardian Angels Barcelona пока не так много, но их легко узнать в метро по красным беретам, белым футболкам с логотипом организации и черным брюкам с большими карманами. Николь Орландо родилась в Нью-Йорке, но уже 13 лет живет в Барселоне и является лидером Guardian Angels каталонской столицы. “У меня есть коробка с воспоминаниями о моей стране. В ней также хранится карта Guardian Angels. Я вспомнила о них и решила связаться с их основателем, чтобы получить разрешение на создание патруля в Барселоне с таким же названием», – рассказывает Николь Орландо. Вместе с ней патрулирует молодой филиппинец, бывший полицейский из Англии, активист из Шотландии и каталонец, который занимается боевыми искусствами. Все они прошли курс самообороны, созданный руководителем Guardian Angels для будущих хранителей порядка. Участники гражданского патруля заявляют, что их миссия заключается в наблюдении за людьми в метро и пригородных поездах с целью выявления и предотвращения случаев карманных краж. В случае поимки воров с поличным, они собираются задерживать их с целью дальнейшей передачи в руки полиции, пишет espanarusa.com.