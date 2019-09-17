Жители Испании призывают власти бороться с «кризисом безопасности»

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Испания Испания

Жители Испании призывают власти бороться с «кризисом безопасности»

Жители Барселоны вышли на улицы, призывая властей активнее бороться с «кризисом безопасности».

Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Целью митинга является стимулирование деятельности властей относительно сложившегося в регионе «Кризиса безопасности». За последние два месяца в Барселоне произошло несколько жестоких убийств и ограблений. Жители Барселоны ожидают, что на улицах города будет больше полицейских, а также требуют ужесточения наказаний за разбойные нападения, пишет regnum.ru.

Власти Барселоны, в свою очередь, заявляют о своей обеспокоенности происходящим, а также уверяют граждан, что предпринимают все необходимые меры для борьбы с преступностью и предотвращения новых нападений.

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