Жителям Испании приходится тратить 94% своей зарплаты на съем жилья

В случае аренды собственного жилья, им придется тратить на съем около 94% своей зарплаты. Такие статистические данные приводит Совет по делам молодежи Испании. Расчет производится на основе средних цен на аренду жилья в разных регионах Испании.

Только каждый пятый молодой человек в возрасте от 16 до 29 лет (18,6%) принял решение жить отдельно от родителей во втором квартале 2019 года. Этот показатель снижается с третьего квартала 2008 года, когда он достиг отметки в 26,1%. Если в конце 2008 года молодые люди в возрасте до 30 лет должны были выделять 55,7% своей зарплаты, чтобы жить в одиночку, то теперь эта сумма превышает 94%, согласно данным нового исследования Совета по делам молодежи Испании.

Исследование объединяет данные, начиная с 2006 года, и наглядно показывает, что никогда еще молодым гражданам страны не приходилось выделять такой большой процент зарплаты на аренду собственной квартиры. Этого не происходило даже во время пузыря на рынке недвижимости. В третьем квартале 2008 года, когда стоимость продаж квартир взлетела, молодые люди должны были выделять 97,2% заработной платы на ипотечный взнос, но выплата арендной платы тогда не достигала даже 60%.

Для расчета этих данных Совет по делам молодежи использует исследование стоимости рабочей силы и условий жизни. Таким образом, они определяют, что чистая заработная плата молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет в Испании в среднем составляет 932 евро в месяц. Для оценки стоимости аренды берутся средние цены предложений на специальных сайтах, таких как Idealista. Таким образом, средняя стоимость квартиры площадью 80 квадратных метров оценивается в 880 евро в месяц, пишет espanarusa.com.

В исследовании также анализируется возможность покупки квартиры с учетом данных, опубликованных Министерством развития, и с учетом процентных ставок и срока погашения. «Препятствия связаны не с высокими процентными ставками, применяемыми финансовыми организациями, как это было год назад, а с гарантиями платежеспособности, которые требуются до оформления ипотеки», - отмечается в докладе. Во втором квартале 2019 года начальная сумма ипотечного взноса составила 62,4% от чистой заработной платы лиц моложе 30 лет, что меньше арендной платы. Но необходимость иметь отдельные сбережения, составляющие не менее 20% от стоимости квартиры, создает барьер для приобретения в ипотеку собственного жилья.

«Низкий процент молодежи, решившей жить отдельно от родителей, объясняется не только экономическими факторами. Исследования показывают, что в Испании нет ценности автономии и независимости на этом этапе жизни, как в других странах Европы, где более развита молодежная политика. Кроме того, в Испании очень важную роль играет семейная культура», - рассказывает Альмудена Морено, профессор социологии Университета Вальядолида.

Патрисии Баркала из Мадрида 24 года, и она с нетерпением ждет момента, когда сможет жить отдельно. Но на данный момент, даже имея работу, она не может себе этого позволить. «Я хотела бы стать независимой, но эти расходы я пока не могу взять на себя. Я искала квартиру, но цены на более или менее приличные варианты в столице не опускаются ниже 1200 евро. Это достаточно высокая цена для всех среднестатистических работников, особенно для молодежи», - рассказывает девушка, которая вот уже год имеет стабильную работу в цифровой консалтинговой компании. Патрисия также отмечает тот факт, что государство не предоставляет большой спектр помощи молодежи по сравнению с другими странами Европы, например, Финляндией, где она жила какое-то время.