Жозеф Боррель останется на посту главы МИД Испании

Четверг, 27 Июнь 2019 Испания Испания

Жозеф Боррель останется на посту главы МИД Испании

Жозеф Боррель, избранный в Европарламент от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), откажется от депутатского мандата и останется на посту главы МИД.

Об этом сообщают в среду испанские СМИ.

В России Боррель известен как автор фразы о том, что Путин представляет опасность для Европы. Говоря о гипотетической угрозе со стороны России, политик заявил, что «возможно, Путин заставит менять оборонную политику». А комментируя действия США, он отметил, что «возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель». Brexit, по его словам, заставит европейцев «быстрее двигаться к политическому союзу», пишет noticia.ru.

После этого заявления испанский посол в Москве был вызван в МИД РФ. В Мадриде посчитали такую реакцию «чрезмерной». Сам Боррель считает, что эта тема уже «похоронена».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья