Жозеф Боррель останется на посту главы МИД Испании

Об этом сообщают в среду испанские СМИ.

В России Боррель известен как автор фразы о том, что Путин представляет опасность для Европы. Говоря о гипотетической угрозе со стороны России, политик заявил, что «возможно, Путин заставит менять оборонную политику». А комментируя действия США, он отметил, что «возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель». Brexit, по его словам, заставит европейцев «быстрее двигаться к политическому союзу», пишет noticia.ru.

После этого заявления испанский посол в Москве был вызван в МИД РФ. В Мадриде посчитали такую реакцию «чрезмерной». Сам Боррель считает, что эта тема уже «похоронена».