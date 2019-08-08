Зидан оценил подготовку испанского «Реала» к новому сезону

Четверг, 08 Август 2019 Испания Испания

Зидан оценил подготовку испанского «Реала» к новому сезону

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о подготовке команды к новому сезону.

В предсезонном матче испанский клуб одержал победу над австрийским «Зальцбургом», пишет gazeta.ru.

«В этом году мы хотим быть конкурентоспособными. Не будем отклоняться от этой задачи. Если нам удастся ее выполнить, мы добьемся успеха. У нас осталась одна игра до старта Ла Лиги. С каждым днем мы становимся все лучше, и сегодняшняя игра это подтверждает», — цитирует Зидана Marca.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 16 августа матчем «Атлетик» — «Барселона». «Реал» в первом туре на выезде встретится с «Сельтой» из Виго.

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