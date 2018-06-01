Зидан покинул «Реал» из-за Роналду

Зидана беспокоила неопределенность с будущим Роналду и форварда Гарета Бэйла.

У тренера также наметились разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом по трансферной политике, отмечает издание. Перес собирался подписать вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, в то время как Зидан заявлял о поддержке действующего голкипера Кейлора Наваса. Кроме того, босс «Реала» в противовес мнению Зидана настаивал на покупке Роберта Левандовски и Неймара.

Зидан 31 мая объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». Роналду выразил наставнику благодарность.

За время пребывания на посту Зидан привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.