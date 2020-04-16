Звонившую в двери к соседям испанку посадили на полгода

Четверг, 16 Апрель 2020 Испания Испания

Звонившую в двери к соседям испанку посадили на полгода

Суд испанского муниципалитета Рибейра приговорил к пяти месяцам тюрьмы женщину, которая терроризировала соседей постоянными звонками в дверь.

Как сообщают местные СМИ, женщина регулярно звонила в домофоны жилых домов на площади Виго-де-Рибейра просто так. Возмущённые жильцы вызвали полицию. Агентам хулиганка объяснила, что звонит в двери, потому что ей «так нравится».

Сначала полицейские попытались образумить женщину, но это не помогло и её пришлось задержать, пишет noticia.ru.

Судья назначила нарушительнице спокойствия наказание в виде реального лишения свободы. При вынесении приговора решающую роль сыграло то, что страна сейчас находится в режиме повышенной готовности, а такое поведение нервирует граждан.

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