Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы
Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы на Новый год.
Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, отбывающий срок по обвинению в мошенничестве и присвоении миллионов евро, попросил отпустить его из тюрьмы на Рождество и Новый год. Как пишет El Pais, подобная возможность предусмотрена статьей 154 Правил исполнения наказаний.
Согласно этому положению, заключенные, имеющие маленьких детей, могут просить о предоставлении им до 36 дней в год, чтобы побыть вместе с семьей за пределами пенитенциарного учреждения. Правда, при этом должно быть выполнено еще несколько условий: человек должен отбывать наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму), отсидеть уже четверть срока и хорошо зарекомендовать себя перед администрацией. Урдангарин в настоящее время удовлетворяет всем этим требованиям. Свое обращение он написал менее чем через сутки после того, как провел в тюрьме 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен, пишет rg.ru.
В ближайшее время комиссия примет решение по этой просьбе. По мнению экспертов, шансы на получение положительного ответа довольно высоки с учетом того, что Урдангарин дважды в неделю работает волонтером в центре для инвалидов (кстати, сторона обвинения пыталась запретить зятю короля покидать тюрьму ради этих работ, но суд принял решение, что оставить ему такую возможность).