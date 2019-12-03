Зять испанского короля попросил отпустить его из тюрьмы

Зять испанского короля Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, отбывающий срок по обвинению в мошенничестве и присвоении миллионов евро, попросил отпустить его из тюрьмы на Рождество и Новый год. Как пишет El Pais, подобная возможность предусмотрена статьей 154 Правил исполнения наказаний.

Согласно этому положению, заключенные, имеющие маленьких детей, могут просить о предоставлении им до 36 дней в год, чтобы побыть вместе с семьей за пределами пенитенциарного учреждения. Правда, при этом должно быть выполнено еще несколько условий: человек должен отбывать наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму), отсидеть уже четверть срока и хорошо зарекомендовать себя перед администрацией. Урдангарин в настоящее время удовлетворяет всем этим требованиям. Свое обращение он написал менее чем через сутки после того, как провел в тюрьме 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен, пишет rg.ru.

В ближайшее время комиссия примет решение по этой просьбе. По мнению экспертов, шансы на получение положительного ответа довольно высоки с учетом того, что Урдангарин дважды в неделю работает волонтером в центре для инвалидов (кстати, сторона обвинения пыталась запретить зятю короля покидать тюрьму ради этих работ, но суд принял решение, что оставить ему такую возможность).