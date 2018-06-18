Зять короля Испании явился отбывать приговор в женскую тюрьму

Зять короля Фелипе IV в воскресенье вернулся в Мадрид из Женевы, а на следующее утро прибыл в тюрьму «Бриева» в городе Авила в 100 километрах от испанской столицы. Отмечается, что Урдангарин сам выбрал пенитенциарное учреждение из более чем 80 тюрем в стране.

«Бриева» является женской тюрьмой с отдельным корпусом на пять камер, двором, столовой и камерами для свиданий. Урдангарин будет отбывать наказание в специальном модуле для мужчин.

Верховный суд Испании 12 июня вынес окончательный вердикт по коррупционному делу Noos. Суд приговорил Иньяки Урдангарина к пяти годам и десяти месяцам заключения, смягчив приговор, вынесенный ранее судом Пальмы, на пять месяцев.

Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, обвинение в фальсификации государственных документов было снято.