Зятя испанского короля все реже навещают в тюрьме

Издание сообщает, что заключенного стали реже навещать и он находится в подавленном состоянии.

Конституционный суд отклонил на прошлой неделе ходатайство Урдангарина о предоставлении законной защиты. Он также не смог добиться временного выхода из тюрьмы до вынесения решения, пишет noticia.ru.

Урдангарин отбывает наказание в тюрьме Бриевы (Сеговия). Его мать приезжает редко в силу пожилого возраста, а братья живут в Витории и не могут часто выбираться из-за семейных и профессиональных обязательств. Инфанта Кристина, которая постоянно живет в Швейцарии, навещает мужа раз в месяц, их встреча длится около трех часов. При этом королевский дворец всячески стремится ограничить визиты, чтобы избежать появления в прессе публикаций с представителями королевской семьи у здания исправительного учреждения.

Урдангарин, к тому же, не внял советам близких о том, чтобы начать учебу во время пребывания в тюрьме. Вместо этого он предпочел сосредоточиться на спорте.

Ближайшая возможность получить разрешение выйти на непродолжительное время на свободу появится у Урдангарина лишь к Рождеству.

По информации El Mundo, защита Урдангарина рассматривает возможность применения статьи 100.2 тюремного регламента, которая предполагает возможность выхода на свободу днем и по выходным в случае примерного поведения, при условии, что заключенный найдет работу, а в нерабочее время будет находиться в доме родственников.