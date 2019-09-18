Зятю короля Испании разрешили отлучаться из тюрьмы

Как передает РИА Новости, испанский суд принял такое решение, чтобы помочь осужденному «избежать десоциализации, к которой приводит одиночество». Сам Урдангарин ранее попросил смягчить ему тюремный режим.

Урдангарин является супругом инфанты Кристины, дочери отрекшегося в 2014 году от престола Хуана Карлоса I и сестры действующего монарха Филиппа VI. В июне 2018 года королевского зятя приговорили к пяти годам и десяти месяцам заключения за мошенничество, злоупотребление служебным положением и растрату.

Как сообщал News.ru, Урдангарин сам выбрал, где будет отбывать заключение. Супруг инфанты Кристины остановился на женской тюрьме «Бриева». Урдангарин стал первым и пока единственным заключенным в «мужском блоке» пенитенциарного учреждения.