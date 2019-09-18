Зятю короля Испании разрешили отлучаться из тюрьмы

Среда, 18 Сентябрь 2019 Испания Испания

Зятю короля Испании разрешили отлучаться из тюрьмы

Иньяки Урдангарину, зятю испанского короля Хуана Карлоса I, разрешили два раза в неделю покидать тюрьму на восемь часов для занятий общественными работами.

Как передает РИА Новости, испанский суд принял такое решение, чтобы помочь осужденному «избежать десоциализации, к которой приводит одиночество». Сам Урдангарин ранее попросил смягчить ему тюремный режим.

Урдангарин является супругом инфанты Кристины, дочери отрекшегося в 2014 году от престола Хуана Карлоса I и сестры действующего монарха Филиппа VI. В июне 2018 года королевского зятя приговорили к пяти годам и десяти месяцам заключения за мошенничество, злоупотребление служебным положением и растрату.

Как сообщал News.ru, Урдангарин сам выбрал, где будет отбывать заключение. Супруг инфанты Кристины остановился на женской тюрьме «Бриева». Урдангарин стал первым и пока единственным заключенным в «мужском блоке» пенитенциарного учреждения.

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