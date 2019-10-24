1 евро за килограмм: в Италии вводят налог на пластик

Четверг, 24 Октябрь 2019 Италия Италия

1 евро за килограмм: в Италии вводят налог на пластик

Ставка налога на пластиковую упаковку в Италии составит 1 евро за килограмм, такие данные указаны в проекте бюджета страны на 2020 год.

Новый налог может быть введен в июне 2020 года.

Ранее предполагалось, что его ставка будет составлять 60−70 евроцентов за килограмм, пишет regnum.ru.

Инициаторы введения нового налога отмечают, что он поможет улучшению экологической ситуации. Оппоненты действующего правительства полагают, что власти воспользовались модой на экологию для пополнения доходной части бюджета.

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