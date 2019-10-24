1 евро за килограмм: в Италии вводят налог на пластик

Новый налог может быть введен в июне 2020 года.

Ранее предполагалось, что его ставка будет составлять 60−70 евроцентов за килограмм, пишет regnum.ru.

Инициаторы введения нового налога отмечают, что он поможет улучшению экологической ситуации. Оппоненты действующего правительства полагают, что власти воспользовались модой на экологию для пополнения доходной части бюджета.