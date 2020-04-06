104-летняя жительница Италии победила COVID-19

Понедельник, 06 Апрель 2020 Италия Италия

104-летняя жительница Италии победила COVID-19

В возрасте 104 лет жительница итальянского города Биелла Ада Зануссо выздоровела после заражения COVID-19.

Об этом сообщает издание DailyMail.

Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, выздоровевшим после заражения COVID-19. В далеком 1918 году она пережила эпидемию «испанки», которая стала самой масштабной за всю описанную историю.

Уточняется, что Зануссо заразилась в доме престарелых 17 марта. Она была помещена в госпиталь с симптомами лихорадки и рвоты, пишет regnum.ru.

Медики с воодушевлением наблюдали, как женщина, несмотря на тяжёлые симптомы, не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.

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