104-летняя жительница Италии победила COVID-19

Об этом сообщает издание DailyMail.

Ада Зануссо стала старейшим в мире человеком, выздоровевшим после заражения COVID-19. В далеком 1918 году она пережила эпидемию «испанки», которая стала самой масштабной за всю описанную историю.

Уточняется, что Зануссо заразилась в доме престарелых 17 марта. Она была помещена в госпиталь с симптомами лихорадки и рвоты, пишет regnum.ru.

Медики с воодушевлением наблюдали, как женщина, несмотря на тяжёлые симптомы, не потеряла ясности ума и быстро пошла на поправку.