20 сентября 85-й День Рождения легендарной итальянке Софи Лорен

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Италия Италия

20 сентября 85-й День Рождения легендарной итальянке Софи Лорен

Самая красивая женщина Италии Софи Лорен 20 сентября празднует свой 85-й День Рождения.

Софи Шиколоне – именно так зовут знаменитость – родилась в 1934 в Риме, но все детство провела в небольшом городке Поццуоли, рядом со знаменитым Неаполем. За свою худобу и модельный рост девочка получила прозвище Жердочка. 

Красивая внешность помогли Софи после победы в конкурсе красоты перебраться назад в Рим, на котором она также познакомилась со своим продюсером и будущим мужем Карло Понти. В тот момент мужчина был женат и долго не мог получить одобрение развода от Ватикана. Посему влюбленные, пока не могли связать себя узами брака официально, тайно поженились в Мексике, пишет napoli1.com.

Не без помощи мужа Лорен доставались роли в малобюджетных фильмах, где звезда позиционировала себя как секс-символ. Она не стеснялась позировать перед камерами без одежды, из-за чего перед большим «бумом» карьеры Софи Понти пришлось выкупить права на все откровенные фильмы с участием его возлюбленной. Софи Лорен стала иконой в 1950-х. После премьеры фильма Аттила в 1954 году о девушке заговорила вся Италия, а позже и весь мир.

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