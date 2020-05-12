20 тысяч итальянцев захотели собирать урожай

Вторник, 12 Май 2020 Италия Италия

20 тысяч итальянцев захотели собирать урожай

Более 20 тысяч граждан Италии подали заявки на работу сборщиками урожая.

Наблюдатели связывают рост числа таких заявок с продолжительным общенациональным карантином, вследствие которого многие граждане (прежде всего, те, кто работал сдельно) остались без дохода, пишет regnum.ru.

Заинтересованы в таких новых работниках и предприятия АПК — из-за ограничения сообщения между Италией и другими странами они остались без сезонных мигрантов, которые в последние десятилетия и выполняют большую часть таких работ.

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