20 тысяч итальянцев захотели собирать урожай

Наблюдатели связывают рост числа таких заявок с продолжительным общенациональным карантином, вследствие которого многие граждане (прежде всего, те, кто работал сдельно) остались без дохода, пишет regnum.ru.

Заинтересованы в таких новых работниках и предприятия АПК — из-за ограничения сообщения между Италией и другими странами они остались без сезонных мигрантов, которые в последние десятилетия и выполняют большую часть таких работ.