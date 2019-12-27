2019 год стал четвертым самым жарким в Италии за 200 лет
2019-й стал четвертым самым жарким годом Италии с начала XIX столетия, сообщили в четверг, 26 декабря, в национальной сельскохозяйственной ассоциации.
По данным за 11 месяцев 2019 года, температура воздуха была почти на градус (0,88) выше среднего за всю историю наблюдений, пишет regnum.ru.
Эксперты говорят о «тенденции к тропикализации», которая выражается в более частых фактических сменах сезонов, что, по мнению руководителей ассоциации, грозит отрасли сельского хозяйства серьезными негативными последствиями.