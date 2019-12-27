2019 год стал четвертым самым жарким в Италии за 200 лет

По данным за 11 месяцев 2019 года, температура воздуха была почти на градус (0,88) выше среднего за всю историю наблюдений, пишет regnum.ru.

Эксперты говорят о «тенденции к тропикализации», которая выражается в более частых фактических сменах сезонов, что, по мнению руководителей ассоциации, грозит отрасли сельского хозяйства серьезными негативными последствиями.