2019 год стал четвертым самым жарким в Италии за 200 лет

Пятница, 27 Декабрь 2019 Италия Италия

2019 год стал четвертым самым жарким в Италии за 200 лет

2019-й стал четвертым самым жарким годом Италии с начала XIX столетия, сообщили в четверг, 26 декабря, в национальной сельскохозяйственной ассоциации.

По данным за 11 месяцев 2019 года, температура воздуха была почти на градус (0,88) выше среднего за всю историю наблюдений, пишет regnum.ru.

Эксперты говорят о «тенденции к тропикализации», которая выражается в более частых фактических сменах сезонов, что, по мнению руководителей ассоциации, грозит отрасли сельского хозяйства серьезными негативными последствиями.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)