27% итальянцев находятся на пороге бедности

Четверг, 09 Январь 2020 Италия Италия

27% итальянцев находятся на пороге бедности

Каждый четвертый житель Апеннин рискует стать бедным.

Такие данные были получены Центральным институтом статистики Италии Istat. В ходе исследования были опрошены около 19 000 семей. 18% респондентов заявили, что с трудом справляются с выплатами долгов, а 7% еле-еле сводят концы с концами. Особенно высока вероятность стать бедным у молодежи в возрасте 18–24 лет.

Во Франции и Германии эти показатели значительно ниже.

9% итальянцев не смогли в 2019 году вовремя оплатить коммунальные услуги, 11% – арендную плату или кредит, столько же – не смогли потянуть расходы на достаточное отопление дома. 

Кроме того, до 10% увеличилось количество итальянцев, живущих в семьях, чьи работоспособные члены работают менее 20% времени.

У 13% жителей юга Италии есть финансовые затруднения, что вдвое больше, чем в центре страны, и в два раза больше, чем на севере. Хуже всего приходится членам многодетных семей и членам семей, где зарабатывает всего один человек.

Средний доход одной итальянской семьи не превышает 2 000 евро в месяц, причем на юге Италии эта цифра еще меньше – 1 700 евро в месяц, сообщает napoli1.com.  

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