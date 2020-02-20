30 граждан Италии вернутся из Японии специальным рейсом

Четверг, 20 Февраль 2020 Италия Италия

30 граждан Италии вернутся из Японии специальным рейсом

20 февраля тридцать граждан Италии, находящиеся в настоящее время на борту лайнера Diamond Princess, вернутся на Родину.

Об этом заявил в среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Они уже прошли все необходимые тесты, коронавирусом они не заражены, добавил чиновник.

Тем же рейсом в Европу вернутся еще 26 или 27 граждан других стран ЕС, пишет regnum.ru

Ранее власти Италии специальным бортом вернули 56 граждан страны, находившихся в Ухане. Авиасообщение между Италией и КНР остановлено с начала февраля 2020 года.

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