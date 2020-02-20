30 граждан Италии вернутся из Японии специальным рейсом

Об этом заявил в среду, 19 февраля, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Они уже прошли все необходимые тесты, коронавирусом они не заражены, добавил чиновник.

Тем же рейсом в Европу вернутся еще 26 или 27 граждан других стран ЕС, пишет regnum.ru

Ранее власти Италии специальным бортом вернули 56 граждан страны, находившихся в Ухане. Авиасообщение между Италией и КНР остановлено с начала февраля 2020 года.