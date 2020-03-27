300 сотрудников госпиталей итальянской Брешии больны коронавирусом

Это почти 5% всех сотрудников больниц (всего их около 6700). Десять заражённых — в тяжелом состоянии. На входе во все больницы сотрудникам измеряют температуру.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро, пишет regnum.ru.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

Жертвами коронавируса в Италии, по данным на 26 марта, стали 8165 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 662. Выздоровели 10 361 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 999. Всего коронавирусом за время эпидемии были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 80 539 человек, за день показатель увеличился на 6000. Сейчас зараженных — 62 013 человек, более половины (33 648) из них находятся дома (с легкими симптомами или без симптомов).