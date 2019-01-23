42% итальянцев считают миграцию серьезной опасностью

42% граждан Италии считают, что мигранты являются серьезной опасностью для культуры страны, ее идентичности и религии, передает в среду, 23 января, Termometro Politico со ссылкой на социологический опрос Demos.

В 2014 году такой позиции придерживались лишь 29% граждан, противоположной — 26%, и почти половина респондентов (45%) уклонилась от четкого ответа, пишет regnum.ru.

С 2015 года число прибывающих в Италию нелегальных мигрантов резко выросло. Четыре года спустя видеть в мигрантах угрозу стали в полтора раза больше граждан, чем в 2014-м, а число неопределившихся сократилось до 26%.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.