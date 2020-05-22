43 тысячи граждан Италии заразились коронавирусом на работе

Об этом сообщили в пятницу, 22 мая, в национальном институте страхования против несчастных случаев на работе, пишет regnum.ru.

Около половины упомянутых случаев касаются медицинских работников.

Скончался 171 гражданин, заразившийся коронавирусом на работе.

Средний возраст заразившихся при исполнении своих обязанностей — 47 лет, средний возраст тех, кто впоследствии скончался — 59 лет.