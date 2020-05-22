43 тысячи граждан Италии заразились коронавирусом на работе

Пятница, 22 Май 2020 Италия Италия

43 тысячи граждан Италии заразились коронавирусом на работе

В период с конца февраля по начало мая 2020 года в Италии заразились коронавирусом на работе 43 399 граждан.

Об этом сообщили в пятницу, 22 мая, в национальном институте страхования против несчастных случаев на работе, пишет regnum.ru.

Около половины упомянутых случаев касаются медицинских работников.

Скончался 171 гражданин, заразившийся коронавирусом на работе.

Средний возраст заразившихся при исполнении своих обязанностей — 47 лет, средний возраст тех, кто впоследствии скончался — 59 лет.

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