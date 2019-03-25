5 блюд кулинарной столицы Италии

Спагетти болоньезе знает весь мир, однако на самом деле это блюдо должно готовиться с тальятелле. Рассказываем о пяти блюдах, которые нужно обязательно попробовать в Болонье. Ее частенько называют кулинарной столицей Италии, а еще La Grassa – «жирной», пишет euromag.ru.

Лазанья

Неизвестно, где впервые появился традиционный рецепт Лазаньи: может, в Неаполе, а может, на севере. Только не говорите об этом болонцам – ведь они уверены, и не без оснований, что лазанья появилась именно в их городе. В Болонье лазанью готовят с традиционным рагу болоньезе – мясным соусом, состоящим из говядины, свинины, моркови, томатов и лука.

Еще один вариант лазаньи – зеленая, в которую добавляют шпинат.

Мортаделла

Вареную свиную колбасу мортаделлу частенько так и называют болонской. Обязательный ингредиент – сухие ягоды мирта в качестве приправы. В остальном производители дают волю фантазии и нередко добавляют в мортаделлу разные виды мяса и специи, а рецепты держат в секрете.

Рисовый пирог

Конечно, если вы захотите попробовать в Болонье тирамису, вы его найдете, и очень легко. Но мы советуем отойти от общеизвестной итальянской классики и обратиться к менее известным за пределами Италии десертам. Болонский рисовый пирог делают с добавлением миндаля и ликера – это придает ему просто невероятный аромат и вкус.

Тальятелле

Самая известная паста из Болоньи – тальятелле. Та самая, с которой нужно есть рагу болоньезе (забудьте уже про спагетти). Название пасты происходит от итальянского слова tagliare – «резать». Паста напоминает длинные тонкие ленты. По легенде, ее придумал в XV веке личный шеф-повар правителя Болоньи, а на кулинарные эксперименты его вдохновили длинные светлые волосы красавицы Лукреции д’Эсте.

Тортеллини

Еще один вид пасты, по виду напоминающий пельмени. Тут, конечно, тоже не обошлось без легенды: молодой повар придумал пасту с начинкой, обернув тесто вокруг мизинца и представив таким образом пупок богини Венеры. Хотя болонцам сравнение с пупком не слишком нравится (и даже не думайте рассказать им про пельмени): они предпочитают сравнивать тортеллини с бутоном розы.