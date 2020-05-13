80% итальянцев останутся без отпуска - исследование

Среда, 13 Май 2020 Италия Италия

80% итальянцев останутся без отпуска - исследование

Из-за экономического кризиса лишь 20% граждан Италии отправятся в 2020 году в отпуск.

Об этом сказано в исследовании экспертов национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, опубликованном в среду, 13 мая.

При этом в статистике не учтены граждане, у которых есть «вторые дома» и которые смогут отправиться в отпуск самостоятельно, а не на морские или горные курорты, уточнили эксперты.

Туристический сектор потеряет в 2020 году около 120 млрд евро, есть риск потери 420 тысяч рабочих мест, сказано также в исследовании, пишет regnum.ru.

Ранее власти Италии пообещали гражданам помочь в проведении отпуска: те, чей годовой семейный доход составляет менее 35 тысяч евро в год, смогут получить от 150 до 500 евро «налогового кредита» на отпуск.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)