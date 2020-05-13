80% итальянцев останутся без отпуска - исследование

Об этом сказано в исследовании экспертов национальной бизнес-ассоциации Confcommercio, опубликованном в среду, 13 мая.

При этом в статистике не учтены граждане, у которых есть «вторые дома» и которые смогут отправиться в отпуск самостоятельно, а не на морские или горные курорты, уточнили эксперты.

Туристический сектор потеряет в 2020 году около 120 млрд евро, есть риск потери 420 тысяч рабочих мест, сказано также в исследовании, пишет regnum.ru.

Ранее власти Италии пообещали гражданам помочь в проведении отпуска: те, чей годовой семейный доход составляет менее 35 тысяч евро в год, смогут получить от 150 до 500 евро «налогового кредита» на отпуск.