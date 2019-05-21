81% отходов, убранных с пляжей Италии, сделаны из пластика

Вторник, 21 Май 2019 Италия Италия

81% отходов, убранных с пляжей Италии, сделаны из пластика

Самые распространенные, помимо пластика, отходы – окурки, ватные палочки и строительные материалы.

81% отходов, обнаруженных на итальянских пляжах, сделаны из пластика, сообщает в понедельник, 20 мая, La Repubblica со ссылкой на данные национальной экологической ассоциации.

В ходе мониторинга были проверены 93 пляжа общей площадью 400 тыс. квадратных метров. На этой территории было обнаружено чуть более 90 тысяч отходов и их фрагментов, пишет regnum.ru.

В среднем человек, идущий по пляжу, на каждом своем «шаге» переступает более чем через пять фрагментов отходов, отмечают эксперты.

Самые распространенные, помимо пластика, обнаруженные отходы — сигаретные окурки, ватные палочки и строительные материалы.

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