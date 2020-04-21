82% итальянцев при карантине хотят покупать только местные продукты

Вторник, 21 Апрель 2020 Италия Италия

82% итальянцев при карантине хотят покупать только местные продукты

82% граждан Италии считают важным в условиях эпидемии и карантина покупать только продукты местного производства.

Об этом передает Sky в понедельник, 20 апреля, со ссылкой на совместное исследование социологов группы SWG и бизнес-ассоциации Legacoop, пишет regnum.ru.

Таким образом граждане стремятся поддержать экономику страны, понимая, что эпидемия и ограничения нанесут серьезный удар и экономике в целом, и агропромышленному комплексу в частности, отметили авторы исследования.

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