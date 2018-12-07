89% бедных в Италии уверены, что разбогатеть не удастся

Пятница, 07 Декабрь 2018 Италия Италия

89% бедных в Италии уверены, что разбогатеть не удастся

Институт социально-экономических исследований опубликовал неутешительные данные опроса

89% граждан Италии с низкими зарплатами уверены, что их экономическое положение не изменится, и стать обеспеченными им не удастся, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 декабря, со ссылкой на данные института социально-экономических исследований Censis.

Аналогичным образом 96% граждан с низким уровнем образования уверены, что ситуация для них не изменится.
Лишь 23% опрошенных сказали социологам, что их социально-экономическое положение — лучше, чем у их родителей.
«Это обратная сторона итальянского чуда: мечта превратилась в кошмар», — цитирует издание главу Censis Массимилиано Валерии. По заключению экспертов, «ключевой структурный процесс нынешней ситуации — отсутствие индивидуальных и коллективных перспектив роста», пишет regnum.ru.

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