Агентство Fitch понизило рейтинг Италии

Агентство снизило рейтинг как в иностранной, так национальной валюте. Также Fitch уменьшило и краткосрочный рейтинг страны — с «F2» до «F3». Прогноз во всех случаях стабильный, пишет regnum.ru.

Fitch связало это решение с последствиями эпидемиологической ситуации в Италии и фискальным положением республики. Кроме того, агентство рассчитало, что ВВП государства может сократится в 2020 году на 8%.