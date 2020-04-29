Агентство Fitch понизило рейтинг Италии

Среда, 29 Апрель 2020 Италия Италия

Агентство Fitch понизило рейтинг Италии

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии снижен с «BBB» до «BBB-» агентством Fitch Ratings.

Агентство снизило рейтинг как в иностранной, так национальной валюте. Также Fitch уменьшило и краткосрочный рейтинг страны — с «F2» до «F3». Прогноз во всех случаях стабильный, пишет regnum.ru.

Fitch связало это решение с последствиями эпидемиологической ситуации в Италии и фискальным положением республики. Кроме того, агентство рассчитало, что ВВП государства может сократится в 2020 году на 8%.

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