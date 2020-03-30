Албания направила 30 медиков в Италию

Понедельник, 30 Март 2020 Италия Италия

Албания направила 30 медиков в Италию

Правительство Албании, несмотря на проблемы с медицинским персоналом в стране, направило 30 медиков в Италию для борьбы с коронавирусом.

На аэродроме их лично провожал премьер-министр Эди Рама, подчеркнувший: "Сегодня мы все итальянцы. Италия победит в этой битве!".

На данный момент в Албании зафиксированы 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 летальных исходов и 33 выздоровевших. Для противодействия распространению эпидемии и проведения своевременной диагностики населения местные власти "призвали на службу" две тысячи врачей-пенсионеров, пишет rg.ru.

Напомним, что посол России в Тиране Михаил Афанасьев выразил соболезнования в связи с кончиной нескольких граждан Албании, ставших жертвой COVID-19, а также подчеркнул важность солидарности всех стран в борьбе с пандемией.

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