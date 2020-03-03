Alitalia объявила о переоформлении билетов в связи с коронавирусом

Вторник, 03 Март 2020 Италия Италия

Alitalia объявила о переоформлении билетов в связи с коронавирусом

Авиакомпания Alitalia объявила о правилах переоформления билетов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Для билетов с пунктами назначения в северной части Италии: Болонья (BLQ), Генуя (GOA), Турин (TRN), Милан Линате (LIN), Милан Мальпенса (MXP), Милан Бергамо (BGY), Верона (VRN), Венеция (VCE) и Триест (TRS), оформленных до 23 февраля 2020 года для путешествий в период с 23 февраля по 8 марта 2020 года, – доступно перебронирование без штрафа на другие даты, но не позднее 31 марта 2020 года на собственные рейсы Alitalia (AZ) и на совместные рейсы с авиакомпаниями  под кодом AZ – в оригинальном или ближайшем доступном классе бронирования, не меняя кабины, а также на совместные рейсы, выполняемые любыми другими перевозчиками под кодом AZ – только в оригинальном классе бронирования, не меняя кабины, пишет euromag.ru.

Все изменения должны быть сделаны до 15 марта 2020 года агентом, оформившим перевозку.

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