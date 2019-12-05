ALITALIA запустила спецпредложение для горнолыжников

Стоимость перелета в экономклассе – от 14 тысяч рублей.

Напомним, Alitalia открыла новые рейсы на Сардинию, в аэропорт города Кальяри и ежедневные рейсы из миланского аэропорта Линате.

В прошлом году Alitalia представила тариф без багажа, пишет euromag.ru.

Тариф Light включает одно место ручной клади, онлайн-регистрацию, выбор места в салоне, питание на борту и начисление миль.