ALITALIA запустила спецпредложение для горнолыжников
Итальянская авиакомпания Alitalia предлагает специальные цены на билеты в «горнолыжные» города: Турин, Венецию, Верону, Женеву и Барселону.
Стоимость перелета в экономклассе – от 14 тысяч рублей.
Напомним, Alitalia открыла новые рейсы на Сардинию, в аэропорт города Кальяри и ежедневные рейсы из миланского аэропорта Линате.
В прошлом году Alitalia представила тариф без багажа, пишет euromag.ru.
Тариф Light включает одно место ручной клади, онлайн-регистрацию, выбор места в салоне, питание на борту и начисление миль.