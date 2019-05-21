Аллегри и Санетти в Зале славы итальянского футбола

Вторник, 21 Май 2019 Италия Италия

Аллегри и Санетти в Зале славы итальянского футбола

Тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вошел в Зал славы итальянского футбола.

Также, по итогам сезона-2017/18 среди легионеров в Зал славы был включен и легендарный полузащитник миланского «Интера» Хавьер Санетти, пишет gazeta.ru.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в категории «В память» или «In Memoriam», куда включают звезд футбола посмертно, были отмечены экс-главный тренер римского «Ромы» и сборной Италии Джузеппе Виани, а также бывший наставник неапольского «наполи» Амадео Амадеи.

В номинации для арбитров в этом году был внесен в Зал славы Никола Риццоли, входивший в категорию элитных рефери УЕФА.

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