Amazon прекратит доставку необязательных товаров в Италии

Решение крупнейшей компании в сфере электронной коммерции об отказе от доставки некоторых категорий товаров объясняется резким ростом количества заказов на фоне вспышки коронавируса.

«Мы временно прекратим принимать заказы на некоторые несущественные продукты на Amazon. it и Amazon.fr. Это позволит сотрудникам центров выполнения заказов сосредоточиться на получении и отправке продуктов, которые больше всего нужны клиентам в настоящее время», — объяснили в Amazon.

К товарам первой необходимости в компании отнесли продукты следующих категорий: «детские товары», «красота и личная гигиена», «бакалейные товары», «промышленные, научные и товары для животных», пишет regnum.ru.