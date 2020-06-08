Археологи рассказали об уникальных мозаиках, найденных под Вероной

Власти итальянского города Неграр, в окрестностях которого археологи обнаружили мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы, мечтают открыть на месте рас-копок археологический парк: местные специалисты утверждают, что качество найденных росписей сравнимо с объектами города Помпеи, погибшего при извер-жении Везувия, рассказает РИА Новости.

"Раньше археология находилась в таком состоянии, что мозаику могли найти, отсо-единить кусок и отправить его в музей, и оставалась туманная новость о вилле в коммуне Неграр", — сказал специалист.

По ее словам, к новым раскопкам решили приступить в прошлом году, однако нача-ло работ пришлось отложить на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. К ним приступили только в мае.

"По фотографиям мозаик можно видеть, насколько хорошо они сохранились: это по-хоже на последствия извержения Везувия. Перспективой, естественно, на данный момент является создание комплекса под открытым небом. Оценка найденного бу-дет производиться на месте", — сказал представитель властей Вероны.