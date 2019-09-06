Армения упустила победу над сборной Италии

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Италия Италия

Армения упустила победу над сборной Италии

5 сентября в Ереване между национальными сборными Армении и Италии был разыгран матч 5-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.

Противостояние завершилось волевой победой «скуадра адзурры».

В дебюте игры 31-летний нападающий ПФК «Сочи» Александр Карапетян открыл счет мощным ударом в дальний нижний угол после передачи на ход Тиграна Барсегяна — 1:0. Через 17 минут Андреа Белотти вернул гостей в игру — 1:1. На 78-й минуте вышедший на замену 23-летний полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини впервые вывел Италию вперед — 1:2. Через 2 минуты вратарь хозяев Арам Хайрапетян срезал мяч в свои ворота — 1:3, пишет regnum.ru.

Италия, одержав волевую победу, набрала 15 очков и укрепилась на первой позиции группы J. Армения с 6-ю баллами осталась на 3-м месте.

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