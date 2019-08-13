Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе

Вторник, 13 Август 2019 Италия Италия

Астронавт из Италии станет первым диджеем в космосе

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым в истории космическим диджеем.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во вторник, 13 августа, он выступит перед любителями электронной музыки с орбиты.

Уточняется, что "космическая музыка" будет транслироваться на музыкальном фестивале World Club Dome на Ибице.

Кроме того, он поделится опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур.

Ранее сообщалось, что Пармитано прибыл на МКС на "Союзе МС-13" вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым.

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