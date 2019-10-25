Атена Лукана, город на пересечении итальянских регионов...

Теплый и солнечный осенний день сопровождал жителей и гостей городка Атена Лукана в праздник урожая. Собирается сейчас не только виноград, но и каштаны, тыквы, фундук и грибы. Парад аллегорических повозок прошел по всему городу, останавливаясь в местах, отведенных для дегустации местных деликатесов. Представление позабавило посетителей музыкой и фольклором, характерными для этого региона. Мероприятие продолжалось до вечера. Блюда, приготовленные Pro Loco Athena Nova(туристический офис городских властей), музыка местного оркестра «Band del Maestro Casale Nicola», танцы, фотовыставка и работы учеников школ Atena Lucana украсили это событие. Аллегорическая повозка «La Taverna di Bacco» стала победителем фестиваля осени 2019 года. Город Атена Лукана является отличным местом для отдыха даже в отсутствие какого-либо мероприятия, которых здесь, тем не менее, проходит множество. Здесь есть горы, которые можно не просто увидеть, но и пройтись по специальным тропам (трекинг). Недалеко находятся уникальные гроты с внутренним озером, по которому посетителей катают на лодке (Grotte di Pertosa Auletta). Здесь много старинных церквей, святилище в горах (Santuario Madonna della Colomba) и даже есть археологический музей с сокровищами, найденными при раскопках в самом городе, жалко, что большую их часть забрали в римские музеи.

БОГАТЕЙШИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Город находится в долине Vallo di Diano на пересечении путей четырех итальянских регионов и в очень удобном месте для посещения Чиленто… Так называется гористая южная часть итальянского региона Кампания. Вся она расположена в провинции Салерно и целиком обьявлена ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Чиленто с давних времен вдохновляло поэтов величием и ни с чем не сравнимой красотой своей природы. Действие многих из древнегреческих и древнеримских легенд происходит именно на побережье Чиленто. Самая известная из них - история об острове сладкоголосых сирен, описанная Гомером в поэме «Одиссея». Островком, который вдохновил поэта, скорее всего был тот, что расположен напротив мыса Пунта Ликоза (Punta Licosa), неподалеку от городка Кастелльабате (Castellabate). Богатейшая история Чиленто оставила множество интереснейших памятников, как материальных (архитектурные постройки самых разных эпох, крепости, храмы, монастыри, произведения искусств, разнообразные ремесленные изделия и многое, многое другое), так и нематериальных. К последним относятся богатейшие культурные традиции, в том числе гастрономические, которые составили базу всемирнопризнанной знаменитой Средиземноморской диеты, лучшей в мире по мнению ведущих современных диетологов (Dieta Mediterranea). Уникальную природу Чиленто сейчас охраняют несколько биосферных заповедников, обьединенных недавно вместе с археологической зоной Пестума и Велии, а также картезианским монастырем Чертоза-ди-Падула в Национальном парке Чиленто и Валло-ди-Диано (Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Certosa di Padula). Капаччо-Пестум - современный город в провинции Салерно, расположенный неподалеку от развалин древней столицы Чиленто, Капаччо Веккио (Capaccio Vecchio). Территория округа простирается с запада на восток от прибрежной полосы Тирренского моря до подножий горы Монте-Сопрано (Monte Soprano, 1082 м) и с севера на юг между реками Селе и Солофроне (Sele, Solofrone). Бескрайнее синее море отделяют от плодородной речной долины широкие песчаные пляжи (ширина некоторых достигает местами 80 метров!). За ними полосой следуют очень характерные рощи средиземноморской сосны. Вплоть до предгорий, входящих в Национальный парк Чиленто, вся долина является интенсивно возделываемой сельскохозяйственной территорией. А один из основных видов деятельности здесь - разведение буйволиц для получения молока, из которого изготовливаются различные виды сыров, самый знаменитый из которых - моццарелла (Mozzarella di Bufala Campana, DOP). Город Капаччо-Пестум окружен небольшим плато, над которым с востока доминирует Монте-Сопрано, а с запада в направлении Агрополи - Монте-Соттано. С центральной площади Капаччо (piazza Tempone) открывается потрясающий вид на равнину реки Селе, на весь Салернитанский залив, на Амальфитанское побережье и остров Капри.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ПЕСТУМА

Непосредственно в городской черте находится археологическая зона Пестума (Paestum) древнеримского городка, построенного на месте древнегреческой колонии, носившей название Посейдония (Poseidonia). Археологический парк Пестума является одним из важнейших в мире, он признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Здесь можно полюбоваться древнеримским амфитеатром и тремя древнегреческими храмами VI-V вв. до н. э., одними из наиболее сохранившихся в мире. Можно до бесконечности описывать достопримечательности, которые можно посетить находясь в Атена Лукана, но сам городок уже является таким интересным местом, что многие путешественники, попавшие сюда проездом остаются на несколько дней или обязательно возвращаются, чтобы распробовать вкуснейшие местные блюда, слава Богу, гостиниц и ресторанов здесь много на любой вкус. Многие из владельцев местных отелей и трактиров - это как раз жители других городов Италии, которые, побывав в этом городе однажды, остались здесь навсегда.

Ирина Раскина