Австрия остановила пассажирские авиарейсы из Италии

Об этом сообщил 11 марта журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

«Введён запрет на прилёт авиабортов из Италии. МИД организует возвращение австрийцев из затронутых областей Италии».

Австрийский министр отметил, что также с 11 марта прекратилось и пассажирское сообщение с Италией. По его словам, на австрийско-итальянской границе вводится пограничный контроль с участием санитарных властей, пишет regnum.ru.

Напомним, в Австрии на сегодняшний день выявлено 206 заболевших уханьским вирусом: двое из них выздоровели, один находится в тяжёлом состоянии.

В Италии новым коронавирусом заразились 10 149 человек с 631 летальным исходом и 622 выздоровевшими.