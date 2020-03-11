Австрия остановила пассажирские авиарейсы из Италии

Среда, 11 Март 2020 Италия Италия

Австрия остановила пассажирские авиарейсы из Италии

Полёты пассажирских самолётов из Италии приостановили власти Австрии на фоне распространения вируса COVID-19.

Об этом сообщил 11 марта журналистам австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер.

«Введён запрет на прилёт авиабортов из Италии. МИД организует возвращение австрийцев из затронутых областей Италии».

Австрийский министр отметил, что также с 11 марта прекратилось и пассажирское сообщение с Италией. По его словам, на австрийско-итальянской границе вводится пограничный контроль с участием санитарных властей, пишет regnum.ru.

Напомним, в Австрии на сегодняшний день выявлено 206 заболевших уханьским вирусом: двое из них выздоровели, один находится в тяжёлом состоянии.

В Италии новым коронавирусом заразились 10 149 человек с 631 летальным исходом и 622 выздоровевшими.

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