Авторынок Италии в июле стабилизировался

Об этом 7 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), с января по июль 2019 года продажи новых машин в Италии упали на 3% и составили около 1,2 млн единиц.

Наиболее покупаемым в Италии автомобильным брендом является Fiat. Машины этой марки в июле купили 20 088 автолюбителей Италии — на 24,5% меньше, чем в июле 2018 года. Вторую строчку занимает немецкая марка Volkswagen. Продажи этой компании в Италии выросли на 11,2%, до 14 395 единиц. Тройку лидеров замыкает американская компания Ford. За месяц было продано 9511 автомобилей этого бренда (-2,9%), пишет regnum.ru.

Четвертое и пятое места занимают французские марки Renault (9260 ед.) и Peugeot (9101 ед.) соответственно.

Напомним, в 2018 году в Италии сокращение объема продаж новых машин составило 3,1% до 1,9 млн единиц.