Балотелли выбирает между чемпионатами Италии и Англии

Вторник, 09 Июль 2019 Италия Италия

Балотелли выбирает между чемпионатами Италии и Англии

Балотелли может вернуться в английскую премьер-лигу, где выступал за "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Находящийся в статусе свободного агента темнокожий итальянец интересен лондонскому "Вест Хэму".

Руководители "молотобойцев" рассматривает кандидатуру Балотелли в качестве возможной замены австрийцу Марко Арнаутовичу, который уехал в китайский "Шанхай СИПГ", сообщает британское издание The Telegraph. Но конкуренцию ему составляет форвард испанской "Сельты" Макси Гомес, пишет vesti.ru.

Ранее сообщалось, что покинувший Марсель синьор Марио, известный своими экстравагантными поступками и взбалмошным характером, интересен также итальянским "Парме" и "Фиорентине", но оба клуба ожидают от игрока снижения запросов по зарплате.

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