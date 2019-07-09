Балотелли выбирает между чемпионатами Италии и Англии
Балотелли может вернуться в английскую премьер-лигу, где выступал за "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Находящийся в статусе свободного агента темнокожий итальянец интересен лондонскому "Вест Хэму".
Руководители "молотобойцев" рассматривает кандидатуру Балотелли в качестве возможной замены австрийцу Марко Арнаутовичу, который уехал в китайский "Шанхай СИПГ", сообщает британское издание The Telegraph. Но конкуренцию ему составляет форвард испанской "Сельты" Макси Гомес, пишет vesti.ru.
Ранее сообщалось, что покинувший Марсель синьор Марио, известный своими экстравагантными поступками и взбалмошным характером, интересен также итальянским "Парме" и "Фиорентине", но оба клуба ожидают от игрока снижения запросов по зарплате.